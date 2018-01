Holbrook High School announces first semester Honor Roll

HOLBROOK, Ariz. — Holbrook High School’s (HHS) recently announced its first semester Honor Roll students for the 2017-18 school year.

Ninth grade Principal’s List

Ryan Anderson, Marissa Attakai, Aubrianna Begay, Kacy Begay, Dylan Carpenter, Emmarosa Catron, Gabrielle Chee, Damien Clark, Naomi Clark, Alicia Dayea, Daymiann Dickson, Erome Harvey, Shandiin Harvey, Mason Hawk, Emmanuel Jimenez, Mika Joe, Gracie John, Mayanna John, Jesse Knight, Chasity Monroe, Ursula Nelson, Hannah Nockideneh, Owen Pratt, Joshua Shriber, Kerensa Spencer, Misty Spencer, Alexis Vargas, Audrey Wahl, Kialonnie Yazzie, Uriah Yazzie and Enamarie Yellowhair-Thompson.

Superintendent’s list

Marien Begay, Ashton Bishop, Alexandrya Bowler, Preston Edwards, Jyllian Hall, Simon Liu, Amy Nilsson and Sharadee Sands.

10th grade Principal’s list

Andres Aguilera, Desirae Bain, Maddisen Benally, Bryana Brown, Malachi Daniels, Jelena DeSpain, Tara Dodson, Zakary Foutz, Jesiee Gardner, Storilynn Juan, Ashlynn Legg, Bianca Liddle, Corvette Lucido, Arianna Manuel, Makayla Montijo, Jennifer Morales, Isabel Pena, Rochelle Pete, Meraina Sullivan and Serena Williams.

Superintendent’s list

Jade Knight, Kobi Koerperich, Samuel Meeks, Jaden Pack, Jake Shumway, Ellie Smith, Skylar Smith and Ashlyn Wilhelm.

11th Grade Principal’s list

Whitney Apodaca, Jolene Ayze, Emerson Begay, Jimmy Begay, Jovon Boling, Brady Buckley, Kelley Draper, Abbie Harmon, John Heward, Chasity James, Robin James, Katelyn Kayonnie, Dallon Laird, Trent Long, Daylon A. Nez, Rashawna Nez, Sabrina Peck, Jordan Platero, Canela Queiruga, Joshua Romo, Kellie Stanton, Ayla Stimmel, Tynen Thomas, Zara White, James Wilkinson, Ashlyn Yazzie, Calandra Yazzie and Ivonna Yazzie.

Superintendent’s list

Emma Carlisle, Valtavia Cook, Eric Gene, Abigail Hamilton, John Hardy, Meredith Huskey, Emily Knight, Horacio Luna, Daelyn M. Nez, Sydney Plumb, Rebecca Smith and Cassandra Yazzie.

12th Grade Principal’s list

Patrick Baca, Derek Begay, Destany Begay, Madison Begay, Roshon Begay, Tamika Begay, Sheridan Belin, Alexys Beltran, Caileigh Bitsoi, Tessa Chavez, Twyla Clark, Zachary Derrick, Dakota Dick, Brent Freddie, Heather Gardner, Aiyana Gary, Todd Gishie, Lauryn Hall, Cristen Halwood, Jewell Harris, Alanna Hayes, Bryan Kester, Mackenna Legg, Ethan J. Lester, Wyatt McLaws, Joshua Meeks, Tashina Nelson, Carla Plumb, Brooke Saganitso, Elena Smith, Shanti Smith, Duane Takala, Jessica Todacheenie, Tierra Tsosie, Darrin Tyler, Frankie Ulibarri, Rayanna Wauneka, Wylinn Whitegoat, Ashli Whitten, Harrison Williams, Jaron Woody and Alvin Yazzie.

Superintendent’s list

Emily Carlson, Tyler Christensen, Harrison Edwards, Garrison Hawk, Troy Hill, Kendra Monroe, Tyrell Nelson, Crystal Plucker, Kallee Reidhead, Kearstin Saxton, Vanessa Scott-Quezada, Alexia Serna, Anna Smith, Kendall Smith and MaKenzi Thompson.